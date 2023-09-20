فتاة بريطانية تتعرض للقرصنة.. «عربية مرسيدس رخيصة للبيع هي السبب»

لم تتوقع فتاة بريطانية أن تتعرض لمأساة كبيرة بسبب حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعد تعرض حسابها للقرصنة «الهاكر» من عصابة محترفة في النصب على الأشخاص.

القراصنة استولوا على حسابها الشخصي

القصة كما أوردتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية بطلتها لي وايت تيرنر، وهي فتاة بريطانية تبلغ من العمر 20 عاما، ولديها حسابات على منصات التواصل، مليئة بصورها ومعلوماتها الشخصية.

وذكرت الشابة البريطانية أنها نقرت بغير قصد على إعلان مزيف لبيع السيارات المستعملة، حيث كانت تبحث عن سيارة من هذا النوع لصديقها، ولكنها تعرضت لاختراق حسابها ولم تتمكن من استرجاع السيطرة عليه مرة أخرى.

الكارثة التي تعرضت لها الفتاة هي استخدام إحدى عصابات النصب لحسابها على «فيسبوك»، حيث يعرضون سيارات مستعملة وهمية بأسعار منخفضة جدًا بالنسبة لقيمتها الحقيقية على متجر «Marketplace» وينصبون على الراغبين في الشراء، حيث يحصلون على الأموال ويختفون بعد استلام المال من الضحية.

العصابة نشرت 220 سيارة للبيع بأسعار رخيصة على حسابها

ونشرت العصابة قائمة سيارات شملت أكثر من 220 سيارة كما استعملوا صورا حقيقية للفتاة في محاولة لخداع الضحايا.

وكان محرر صحيفة «الديلي ميل» قد أرسل للعصابة يستفسر عن سيارة مستعملة من ماركة مرسيدس بنز، لكن أخبروه أنها بيعت بمبلغ 5600 جنيه إسترليني في أحد المزادات، وطلبوا منه استخدام رابط معين للتسجيل في المزاد تبين أنه وهمي فيما بعد.

وتمكنت الفتاة أخيرًا من السيطرة على حسابها بعد تدخل إدارة ميتا وحذفت الإعلانات المضللة التي نشرتها العصابة.