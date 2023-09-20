أحد أبطال حرب أكتوبر: استعنا بمراكبية لصناعة سلالم صعود الساتر الترابي

قال المهندس عز الدين سيد، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن أفراد القوات المسلحة الباسلة خاضوا تدريبات في منتهى الصعوبة استعدادا لحرب أكتوبر 1973، وكما جرى استخدام التمويه، موضحًا: «أنا شخصيا أخبرت بأنني جرى تسريحي قبل الحرب بـ3 شهور، حزنت كثيرا، لأنني كنت أريد أن أحارب، وبعدها تم استدعائي».

التجهيز للكباري قبل حرب أكتوبر

وأضاف «سيد»، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «لم أكن أعلم ما سيحدث، ولكن جرى استدعائي قبل الحرب بنحو شهر، وكنت موجودا في الورش لإصلاح المعدات، وفي أثناء الحرب كنا نجهز للكباري وصيانتها».

سلالم صعود الساتر الترابي

وتابع أحد أبطال حرب أكتوبر: «كانت هناك فكرة صغيرة جدا لكنها كانت مفيدة للغاية في تحقيق النصر، وهي الحبال التي جرى رميها فوق الساتر الترابي، وتم استخدامها كسلالم لصعود الساتر، حيث إن هذه السلالم مكونة من حبال وخشب وبعض أفرادنا استخدموه في الصعود وهم يحملون مدافع».

وأكد، أن من صنع هذه السلالم مجموعة مراكبية في منطقة مصر القديمة لأنهم متخصصون في التخريز، موضحًا: «استعنا بهم ليصنعوا السلالم وطمأننا أهاليهم بأنهم موجودون معنا ولم نخبرهم بطبيعة ما يحدث».