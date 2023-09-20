إسلام إبراهيم يشكر كل من واساه في وفاة والدته: غفر الله لكم جميعا

وجَّه الفنان الشاب إسلام إبراهيم رسالة شكر لكل من قدم له واجب العزاء في والدته والتي فارقت حياتها منذ يومين، بعد صراع مع المرض.

إسلام إبراهيم: نشكر كل من واسانا وقدم لنا واجب العزاء

وكتب إسلام إبراهيم، عبر حسابه على موقع فيسبوك: «بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، نشكر كل من واسانا وقدم لنا واجب العزاء سواء الاتصال الهاتفي أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي في وفاة فقيدتنا الغالية المرحومة إن شاء الله والدتي الحبيبة، نسأل الله ألا يريكم أي مكروه في عزيز لكم وأن يكون سبحانه حافظاً لكم في هذه الدنيا وأن يغفر لكم جميعاً».

نتقبل واجب العزاء تليفونيا

وأضاف إبراهيم: «ونسأله جلّ جلاله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويرزقها الفردوس الأعلى، إنه سميع مجيب وبإذن الله سوف نتقبل واجب العزاء تليفونيا».