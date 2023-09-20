وفاة «الشيطان المتجسد» في أحد السجون البريطانية

أعلنت وزارة العدل البريطانية وفاة مدرب كرة القدم السابق باري بينيل، في السجن عن عمر 69 عاما.

واجه أحكاما تجاوزت 30 سنة سجن

وكان مدرب كرة القدم السابق قد حكم عليه بالسجن لمدة تزيد عن 30 سنة بعدما اتهم بـ 50 جريمة اعتداء على 12 طفلا، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

ولد باري بينيل عام 1954 في مانشستر بالمملكة المتحدة، واحترف كرة القدم كلاعب وشارك في بعض أندية الدوري الممتاز كلاعب ومنها نادي تشيلسي الإنجليزي، قبل أن يتجه للتدريب، وعمل ككشاف ومدرب مع أندية مشهورة مثل مانشستر سيتي، وستوك سيتي وغيرها.

ونال شهرة واسعة أثناء فترة عمله كمدرب، حتى اتهم بالاعتداء على طفل وواجه حكم بالسجن 4 سنوات في فلوريدا عام 1994 قبل أن يظهر ضحاياه واحدا تلو الآخر ويكشفوا عن جرائمه التي حوكم بسببها مؤخرًا وحصل على مجموعة أحكام تجاوزت 30 سنة.

وأصيب المدرب السابق بالسرطان وأجرى عمليات جراحية لإزالة الأورام من لسانه في عامي 2004 و2016، وأعلن تعرضه لاعتداءات داخل السجن.

أكثر من 80 ضحية مزعومة قدموا شكاوى ضده

وواجه المدرب السابق أحكاما بالسجن في بريطانيا أعوام 1998 و2015 و2018 و2020، وبعد إدانته عام 2018، تقدم أكثر من 80 ضحية مزعومة أخرى للإبلاغ عن تعرضه لاعتداء منه.

وكان القاضي قد وصف المدرب السابق في إحدى جلسات المحاكمة بلفظ «الشيطان المتجسد» حسبما ذكرت «الجارديان» البريطانية وهو اللفظ الذي استخدمته الصحافة في وصفه لاحقًا.

ووقعت جرائم المدرب الشيطان، المعروف أيضًا باسم ريتشارد جونز، بين عامي 1979 و1988 عندما كانت أعمار الضحايا تتراوح بين 11 و14 عاما، حسبما ذكر موقع «سكاي سبورت»، ولاحقًا حقق بعض من ضحاياه شهرة واسعة وأصبحوا من أشهر لاعبي كرة القدم في بريطانيا.