رؤساء جامعات يؤكدون انتظام الكشف الطبي على الطلاب: الدراسة في موعدها

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، الاستعدادا التام للعام الدراسي الجديد 2023، والمقرر أن يبدأ 30 سبتمبر الجاري وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، موضحين أن الاستعدادات تجرى على قدم وساق دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، وأن الأمور تسير بشكل طبيعي.

استعدادات العام الدراسي الجديد 2023

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، انتظام أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد، الذي يستهدف الوقوف على حالتهم الطبية، وكذلك معرفة الحالات المرضية المختلفة لتوفير جميع الخدمات الطبية اللائقة لهم، موجها بضرورة توفير جميع سبُل الراحة للطلاب خلال إجراء الكشف الطبي، وتقديم التسهيلات الممكنة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، وفقا لتقرير صادر عن الجامعة، أنه جرى إنشاء ملف صحي لكل طالب وذلك طوال عدد سنوات دراسته في الجامعة، ويجرى علاج الحالات المصابة، لافتا إلى أنه يجرى الاستعداد للعام الدراسي الجديد بمختلف الكليات.

العام الدراسي الجيدد 2023

ومن جهته، أكد الدكتور عبدالرزاق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، انتظام العمل بمختلف الكليات والاستعدادات للعام الدراسي الجديد، منوها بأنه يتم العمل الآن على وضع اللمسات النهائية بشأن التجهيزات.

وأشار إلى أن العام الدراسي الجديد في موعده، والفترة الحالية تشهد إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد بمختلف القطاعات وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وأن أعمال الكشف مستمرة حتى بعد انطلاق العام الدراسي الجديد وجميع الطلاب الذين تثبت إصابتهم بأي أمراض يتم علاجهم بالمجان.