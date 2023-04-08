سجلت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الیوم السبت 8-4-2023 استقرارا كبيرا، وتراوح سعر الفراخ البيضاء ما بين 70 جنيها إلى 71 جنيها تسليم ارض المزرعة، وفقا لما أعلنته بورصة الدواجن اليوم، في ظل هدوء الطلب بالأسبوع الثالث في شهر رمضان.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الیوم السبت 8-4-2023

وتراوحت أسعار الفراخ الیوم في بورصة الدواجن حوالي 70 جنيها إلى 71 جنيها للفراخ البيضاء، وحوالى 85 جنيها إلى 87 جنيها للحوم الساسو تسليم ارض المزرعة، فيما شهدت أسعار خامات الإنتاج مثل الذرة تراجعا ملحوظا وسجل سعر الذرة الأرجنتيني نحو 19700 جنيه للطن، بينما بلغ سعر الذرة البرازيلي حوالي 19700 جنيه، والأوكراني 18700 جنيه.

أسعار بورصة الدواجن العمومیة الیوم

وعن أسعار بورصة الدواجن العمومیة الیوم، فسجلت الأسعار في حدود الـ70 جنيها للحم الأبيض، بينما وصل سعر اللحم الساسو إلى 85 جنيها تسليم أرض المزرعة، ويصل السعر للمستهلك في حدود الـ75 جنيها للحم الأبيض، 90 جنيها للحم الساسو، ويختلف السعر من بائع لأخر ومن منطقة لأخرى.

إنتاج مصر من الدواجن

وبلغ إجمالي حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن في مصر حوالي 1.4 مليار طائر سنويا، بينما ينتج القطاع الريفي حوالي 320 مليون دجاجة، كما تنتج مصر حوالي 14 مليارا من بيض المائدة، وفقا لما نشرته وزراة الزراعة، حيث وصلت الاستثمارات في صناعة الدواجن في مصر حوالي 100 مليار جنيه، تستوعب 3 ملايين عامل، في حوالي 38 ألف منشأة تشمل: «مزارع - مصانع أعلاف - مجازر - منافذ بيع أدوية بيطرية - لقاحات».