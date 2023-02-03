الكتب الأكثر مبيعا في 2023 بمعرض القاهرة للكتاب.. «طه حسين» يتصدر القائمة

منذ انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية تشهد حركة لبيع نشاطا ملحوظا وممثلا لحركة الإقبال على المعرض، وتعلن قطاعات وزارة الثقافة، الكتب الأكثر مبيعا في 2023 بمعرض القاهرة للكتاب، حيث تشهد إقبالا كثيفا من الجمهور، خاصة مع تقديم طبعات جديدة من كتب مهمة وبأسعار مخفضة.

وأعلنت الوزارة، الكتب الأكثر مبيعا في 2023 بمعرض القاهرة للكتاب، حيث جاء كتاب الدكتور طه حسين سلسلة الهوية عن هيئة قصور الثقافة، ضمن الكثر مبيعا، بالإضافة إلى الأعمال الكاملة لكبار الكتاب أمثال، صلاح عبد الصبور، صلاح جاهين، فؤاد حداد، وجمال الغيطاني وسلسلة «ما» التي تتضمن العديد من العناوين المرتبطة بمجالات مُتخصصة، كالحرف اليدوية، الأدب، الدراما، الجيولوجيا، الصيدلة، الفقه، والخطابة.

الكتب الأكثر مبيعا في 2023 بمعرض القاهرة للكتاب

وشملت الكتب الأكثر مبيعا في 2023 بمعرض القاهرة للكتاب، أعمال سلسلة «رؤية»، التي تصدر بالتعاون مع وزارة الأوقاف، فضلًا عن «سلسلة مصريات»، التي تشمل موضوعات تاريخية متعلقة بقضايا التربية والتعليم، الأسرة المصرية، الفلاح المصري.

طه حسين يتصدر الكتب الأكثر مبيعا في 2023 بمعرض القاهرة للكتاب

وجاءت الكتب الأكثر مبيعا في 2023 بمعرض القاهرة للكتاب، بجناح الهيئة العامة لقصور الثقافة، أعمال «طه حسين» التي أصدرتها الهيئة في طبعة شعبية وبأسعار مخفضة في الذكرى الخمسين لرحيل عميد الأدب العربي.

وفي المركز القومي للترجمة، وكانت الكتب الأكثر مبيعا في 2023 بمعرض القاهرة للكتاب، هي «السياسة، إخناتون وهم التوحيد، القضية، مختارات من شمس التبريزي، مدخل للإيدلوجيات السياسية، أما صندوق التنمية الثقافية، فكانت الكتب الأكثر مبيعا، هي «اليهود في الأندلس، موسوعة أعلام الأدب في مصر، اليهود في الوطن العربي، فضلًا عن كتب الأطفال ومنها حكايات ساندرا».

وشملت قائمة الكتب الأكثر مبيعا في 2023 بمعرض القاهرة للكتاب، نوعية الكتب الفكرية والعلمية والتاريخية والتنمية البشرية في المرتبة الأولى، تليها الرواية، وخاصة الصادرة عن دور النشر الخاصة، منها الدار المصرية اللبنانية ودار صفصافة للنشر.