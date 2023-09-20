سعر الملعقة والببرونة الذهب.. «لو عاوز تجيب هدية لمولود جديد»

تقديم هدايا غير تقليدية للمواليد الجدد ويمكن الاستثمار فيها قد يدفع البعض للبحث عن شراء هدايا ومشغولات ذهبية كهدايا تناسب الصغار ومنها السبائك الذهبية، ومنها على شكل ملعقة أو ببرونة.

وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي سعر سبيكة الذهب للأطفال، وفق إحدى شركات السبائك العاملة في السوق المصرية، على النحو التالي:

سعر سبيكة الذهب للأطفال

وتتراوح أسعار هدايا المولود الجديد من السبائك من 6505 جنيهات إلى أكثر من 25 ألف جنيه.

- سعر سبيكة ذهب على شكل ملعقة

سعر ملعقة ذهب وزن 5 جرامات عيار 24 تصل لـ 12 ألفا و999 جنيها.

- سعر سبيكة ذهب على شكل ببرونة

سعر الببرونة الذهب وزن 5 جرامات عيار 24 تصل لـ12 ألفا و999 جنيها.

- سعر سبيكة ذهب على شكل ملعقة

يصل سعر الملعقة الذهب وزن 2.5 جرام عيار 24 تصل لـ6 آلاف و505 جنيهات.

- سعر سبيكة ذهب على شكل ملعقة

سعر الملعقة الذهب وزن 10 جرامات عيار 24 تصل لـ25 ألفا و997 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

وبشأن أعيرة الذهب، سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن نحو 2210 جنيهات للشراء، عيار 24 الآن 2526 جنيها للشراء، عيار 18 وصل إلى 1894 جنيها للشراء، سعر الجنيه الذهب في بداية التعاملات 17 ألفًا و680 جنيها، وفقًا لبورصة وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.