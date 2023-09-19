البنوك تطلب رفع الفائدة لـ29% على أذون الخزانة.. «والمركزي» يوافق على 25.7%

طلبت البنوك والشركات الحصول على عائد يصل إلى 29% من العروض المقدمة للحصول على أذون الخزانة، بينما وافق البنك المركزي على متوسط عائد يصل إلى 25.730%.

وتعد أذون الخزانة المصرية أدوات دين قصيرة الأجل، تطرحها وزارة المالية وتوكل للبنك المركزي المصري بتنفيذ وإدارة الطرح، مرتين أسبوعياً، لجمع حصيلة تذهب إلى الإنفاق على بنود الأجور والدعم والحماية الاجتماعية وغيرها من أبواب الموازنة العامة للدولة مقابل عائد مجزي مدفوع مقدماً لحملة هذه الأذون.

ويتمّ تحديد سعر الفائدة على الأذون مقبولة الشراء، وهي متوفرة بمدد مختلفة آجال الـ3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وعام، ويمكن للأفراد شراء أذون الخزانة المصرية من البنوك، كما يمكن أيضاً للشركات الاستثمار بها.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي طرح البنك المركزي المصري أدوات دين حكومية «أذون خزانة» بقيمة 42.5 مليار جنيه، الخميس الماضي، آجال 6 أشهر وسنة، وبقيمة 40 مليار جنيه آجال 3 أشهر و9 أشهر.

البنك المركزي يطرح أذون خزانة

وأعلن البنك المركزي من خلال موقعه الرسمي، أنَّ إجمالي قيمة أذون الخزانة المطروحة 82.500 مليار جنيه، وموزعة كما يلي:

الخميس 14-9-2023

- أذون خزانة آجل 6 أشهر، بقيمة 19 مليار جنيه.

- أذون خزانة مدة العام بقيمة 23.5 مليار جنيه.

الأحد 17-9-2023

- أذون خزانة آجال 3 أشهر بقيمة 23 مليار جنيه.

- أذون خزانة آجال 9 أشهر بقيمة 17 مليار جنيه.

يُذكر أنَّ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفعت سعري الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس أي 1% ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، وذلك في اجتماعها الخامس بتاريخ 3 أغسطس 2023.