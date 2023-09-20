«تيودور بلهارس» ينظم ورشة عمل عن استخدامات التكنولوجيا الحيوية

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، متابعة تنفيذ استراتيجية الدولة لربط البحث العلمي بالصناعة، ودور المراكز البحثية التابعة للوزارة في تقديم مخرجات بحثية تتواءم مع خطة التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030، وتوجيه الخريطة البحثية لتلبية احتياجات المجتمع في مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا.

وزارة التعليم العالي

وأوضح الدكتور محمد عباس شميس، القائم بأعمال مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورئيس مجلس الإدارة التابع لوزارة التعليم العالي، أنّ المعهد شهد انطلاق فعاليات ورشة العمل الثالثة تحت عنوان «التكنولوجيا الحيوية في إنتاج البروتينات العلاجية المهندسة وراثيًا من المعمل إلى الصناعة»، والتي نظمها مركز التميز في البروتينات العلاجية المهندسة وراثيًا بقسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بالمعهد والممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، برعاية الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذى للهيئة، وبحضور أكثر من 250 مشاركًا من المتخصصين فى مجال البروتينات العلاجية المهندسة وراثيًا من مختلف شركات الأدوية المصرية والهيئات والمؤسسات المعنية، ولفيف من الأساتذة والباحثين من الجامعات والمراكز البحثية.

وأشار الدكتور شميس إلى أنّ الورشة تناقش تطوير البروتينات العلاجية المهندسة وراثيًا، والاستفادة من مخرجاتها، والتي تعد أحد الأسواق الضخمة على المستوى العالمي، وتشهد نموًا متسارعًا، لافتًا إلى أنّ مصر تعد سوقًا واعدًا في هذا المجال.

وشهدت الورشة مناقشة التقنيات الحديثة في التكنولوجيا الحيوية المستخدمة في تطوير إنتاج البروتينات العلاجية بالمعهد ومنها؛ الإنترفيرون ألفا، والإنترفيرون جاما، والاستربتوكايناز، وهرمون النمو الآدمي، وغيرهم، فضلًا عن مناقشة التقنيات فائقة التطور المستخدمة في التوصيف الجزيئي، وتحليل قياسات الجودة للبروتينات العلاجية المهندسة وراثيًا بمركز التميز.

وتضمنت الورشة مناقشات حول المحاور المختلفة لربط البحث العلمي بالصناعة من منظور ممثلي البحث العلمي والهيئات الحكومية الصناعية وشركات تصنيع الدواء، وهيئة الدواء المصرية المسؤولة عن تنظيم واعتماد نقل التكنولوجيا من البحث العلمي إلى الصناعة، ومناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه نقل التكنولوجيا إلى الصناعة.

واخُتتمت الورشة، بالتوصيات، وبينها التوسع في إنشاء المراكز البحثية المعتمدة في هذا المجال، والتعمق في نشر طرق ومواصفات نقل واعتماد التكنولوجيا، وإنشاء مراكز معتمدة دوليًا للتجارب قبل السريرية والتعاون بين القطاعات المختلفة فى هذا الشأن.

وأوضح الدكتور إيهاب الضبع، الباحث الرئيسي لمركز التميز، أنّ مركز التميز في البروتينات العلاجية المهندسة وراثيًا بالمعهد، يعد من أهم مراكز التميز بالمعهد، ويسعى لخلق مركز مرجعي ومعرفي قومي للبحث والتطوير متعدد التخصصات، على مستوى تنافسي دولي؛ لتمكين ودعم وخدمة الباحثين بهذا المجال، ورفع كفاءة البحث الأكاديمي بهذا التخصص، وربطه بالصناعة؛ لتعزيز صناعة البروتينات العلاجية المهندسة وراثيًا، من خلال تطوير طرق محلية لإنتاج هذه النوعية من الأدوية، وكذا تقديم الخدمات والحلول والتدريبات والاستشارات العلمية للصناعة المصرية.