رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال التطوير والخدمات الطبية بالمستشفى الجامعي

أجرى الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها جولة تفقدية موسعة لأعمال التجديدات والتطوير التي تجرى داخل المستشفى الجامعي، كما اطمئن على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى داخل الأقسام العلاجية المختلفة.

رافقه خلال الجولة الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، والدكتور محمد شاكر مدير عام المستشفى.

متابعة سير العمل بالمستشفى الجامعي

وأكد الدكتور جمال سوسة، أن الزيارة تأتي في إطار متابعة سير العمل بالمستشفى الجامعي وتطوير الأداء ومتابعة أعمال التجديدات بها من أجل تقديم خدمة طبية وعلاجية جيدة للمرضى.

مستشفيات بنها الجامعية لخدمة المرضى

وأشاد الدكتور جمال سوسة بدور مستشفيات بنها الجامعية لخدمة المرضى في محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، موجها الشكر للأطقم الطبية والتمريض لما قدموه من رعاية صحية وخدمات طبية تجاه المرضى.

كما أكد رئيس الجامعة أن تطوير المستشفيات الجامعية وزيادة القدرة الاستيعابية لها يأتي وفقا للخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية مضاعفة الجهود لتطوير المنظومة الصحية في مصر، ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية التي تعتبر قاطرة الخدمة الطبية.