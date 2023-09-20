رئيس «صحة الشيوخ»: عجز الأطباء أكبر التحديات أمام المنظومة الطبية

قال الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ إن جلسات المحور المجتمعي استعرضت موقف الخدمات الصحية في مصر وأهم المشكلات التي يواجهها القطاع الصحي، كما تم التطرق إلى بعض الحلول والمقترحات التي من الممكن أن تؤدي إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

جلسات الحوار الوطني

وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ خلال لقائه على قناة «إكسترا لايف» على هامش جلسات الحوار الوطني، أن التحديات التي تواجه القطاع الصحي هي عجز الأطباء، قائلًا: «إحنا الحقيقة بنواجه مشكلة كبيرة في عجز الأطباء، وفيه عدد كبير من الأطباء أصبح عازفا عن استلام التكليف ويلجأون للهجرة إلى الخارج».

عجز الأطباء أزمة مزمنة

وتابع: «عجز الأطباء أزمة مزمنة لها سنوات كثيرة لكنها أصبحت واضحة جدا في السنوات الأخيرة لأسباب مادية، خاصة أن الطبيب أصبح يجد فرصة في دول أخرى، وهناك جانب آخر وهو الاجتماعي والتقدير الأدبي».