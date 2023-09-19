سلاح الجو الأوكراني: تدمير صاروخ باليستي و27 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا

قال سلاح الجو الأوكراني إنَّ أنظمة الدفاع الجوي دمرت صاروخًا باليستيًا واحدًا من طراز إسكندر و27 من إجمالي 30 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء.

وأضاف سلاح الجو الأوكراني عبر منصة تيليجرام، أنَّه تمّ تدمير مسيرات من طراز شاهد إيرانية الصنع في مناطق جنوب أوكرانيا ووسطها وغربها، في حين أطلق الصاروخ في اتجاه كريفي ريه بوسط البلاد.