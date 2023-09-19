سلاح الجو الأوكراني: تدمير صاروخ باليستي و27 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا
كتب:
هانى حسن
11:09 ص | الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
الحرب الروسية الأوكرانية
قال سلاح الجو الأوكراني إنَّ أنظمة الدفاع الجوي دمرت صاروخًا باليستيًا واحدًا من طراز إسكندر و27 من إجمالي 30 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء.
وأضاف سلاح الجو الأوكراني عبر منصة تيليجرام، أنَّه تمّ تدمير مسيرات من طراز شاهد إيرانية الصنع في مناطق جنوب أوكرانيا ووسطها وغربها، في حين أطلق الصاروخ في اتجاه كريفي ريه بوسط البلاد.