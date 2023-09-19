«فوي فوي فوي» يقترب من كسر حاجز الـ5 ملايين جنيه في شباك التذاكر

يواصل فيلم «فوي فوي فوي» للمخرج عمر هلال، تحقيق إيرادات في شباك التذاكر المصري، إذ اقترب من كسر حاجز الـ5 ملايين جنيه خلال أسبوعه الأول في دور العرض السينمائي، وحقق أمس إيرادات بلغت 639 ألف جنيه، وذلك وفقًا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

حقق فيلم «فوي فوي فوي» إيرادات مع يومه السادس في دور العرض السينمائي، بلغت 4 ملايين و639 ألف جنيه، وذلك بعد ما حقق في أول أيامه بالسينما 482 ألفًا، بينما ارتفعت الإيرادات في اليوم الثاني لتصل لـ897 ألفا، ووصلت أعلى معدلاتها في اليوم الثالث لـ1.1 مليون جنيه، وفي اليوم الرابع حقق 883 ألف جنيه، ومع اليوم الخامس انخفضت الإيرادات لـ619 ألف جنيه.

ترشيح فيلم «فوي فوي فوي» لـ أوسكار أفضل فيلم دولي

رشحت لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح لأوسكار، فيلم «فوي فوي فوي» لتمثيل مصر والمنافسة على جائزة أوسكار لأفضل فيلم عالمي في نسختها الـ96، وذلك من ضمن قائمة ضمت أفلام «وش في وش»، «19 ب»، «بيت الروبي» و«الباب الأخضر».