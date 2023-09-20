هل الاحتفال بالمولد النبوي مستحب أم بدعة؟.. «الإفتاء» توضح

جدل كبير بين قطاع كبير من المسلمين حول مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي، حيث تساءل البعض هل الاحتفال بالمولد النبوي مستحب أم بدعة؟، وهو ما حسمته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي.

وحول حكم الاحتفال بالمولد النبوي، فقد أوضحت دار الإفتاء المصرية أنّ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف شاهدٌ على الحب والتعظيم لجناب سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم والفرح به، وشكرٌ لله تعالى على هذه المنَّة كما قال تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ [يونس: 58].

حكم الاحتفال بالمولد النبوي بين المستحب والبدعة

ولفتت الدار إلى أنّ الاحتفال بذكرى المولد النبوي هو أمرٌ مستحبٌّ مشروعٌ له أصله في الكتاب والسنة، ودرج عليه المسلمون عبر العصور، واتفق علماء الأمة على استحسانه، ولم ينكره أحدٌ يعتدُّ به، وتابعت: «بناءً على ذلك فالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو إظهار الفرح في هذا اليوم، وذلك يكون بشتى أنواع القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله تعالى»، وهو أمر مستحبٌّ مشروعٌ بالكتاب والسنة، وقد درج عليه المسلمون عبر العصور، واتفق علماء الأمة على استحسانه، ولم ينكره أحدٌ يُعتَدُّ به.

الاحتفاء بمولد النبي محمد

وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أنّ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تعظيمٌ واحتفاءٌ وفرح بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وتعظيمُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاحتفاءُ والفرح به أمرٌ مقطوع بمشروعيته؛ لأنَّه عنوان محبته صلى الله عليه وآله وسلم التي هي ركن الإيمان.