بعد إعلان إجازة البنوك.. 7 خدمات مصرفية تعمل في المولد النبوي

كشف البنك المركزي المصري اليوم، عن تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1445هـ، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023.

وهناك عدد من الخدمات المصرفية التي ستكون متاحة خلال فترة إجازة المولد النبوي والذي يتبعه إجازة أسبوعية الجمعة والسبت، وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز الخدمات وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

خدمات مصرفية تعمل خلال الإجازات

- تتيح البنوك المصرية إمكانية السحب من الماكينات الصراف الآلي على مدار الـ24 ساعة.

- ويمكن الإيداع على ماكينات الصراف الآلي على مدار 24 ساعة.

- استخدام المحفظة الذكية لدفع الفواتير اللازمة، أو تحويل الأموال لشخص آخر وفقا لشروط الحد المسموح به يوميًا أو شهريًا، عن طريق ماكينات الصراف أو التطبيق الرسمي للبنوك، أو تطبيق البنك المركزي المصري «إنستا باي».

خدمات مصرفية باستخدام الإنترنت

- شراء أو كسر شهادات أو ودائع من خلال خدمات الإنترنت والموبايل البنكي.

- إجراء تحويلات نقدية سواء عبر التطبيق الرسمي للبنك أو من خلال تطبيق «إنستا باي»، التابع للبنك المركزي المصري.

- يمكن مراجعة رصيد الحساب.

- إمكانية تقديم طلب للحصول على قرض عبر خدمتي الإنترنت أو الموبايل البنكي.