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كبير الأثريين بـ«السياحة»: اكتشاف معبد أفروديت بالإسكندرية دليل على التسامح الديني

كتب:

منتصر سليمان
01:47 م | الأربعاء 20 سبتمبر 2023
الدكتور مجدى شاكر كبير الآثاريين بوزارة السياحة

الدكتور مجدى شاكر كبير الآثاريين بوزارة السياحة

أكد الدكتور مجدى شاكر، كبير الأثريين في وزارة السياحة، أن اكتشاف معبد الإلهة أفروديت الغارق في مياه الإسكندرية، يؤكد امتلاك مصر لآثار في كل مكان، سواء تحت الأرض أو فوقها أو تحت الماء، مشيرا في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، إلى أن المعبد يعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد.

وأوضح أن المعبد اكتشف أثناء أعمال التنقيب تحت الماء فى مدينة هيراكليون الواقعة في خليج أبو قير بالإسكندرية، مضيفا أن «اكتشاف المعبد يؤكد أن اليونانيين كانوا يقيمون في مصر قبل إنشاء مدينة الإسكندرية، ما يشير إلى وجود نوع من التسامح الديني فيها، لأنه المعبد عثر عليه بجوار معبد للإله آمون».

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