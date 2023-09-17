ميناء دمياط يكشف تفاصيل حركة الصادر من البضائع العامة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، نحو 8 سفن، بينما غادرت 11 أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان، اليوم الأحد، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلعت نحو 43468 طنًا، تشمل 12934 طن يوريا و3775 طن مولاس و5534 طن رمل و 21225 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44565 طنًا، تشمل 3500 طن سكر و8158 طن خردة و2439 طن ابلاكاش و8500 طن قمح و 2834 طن حديد و13034 طن ذرة و6100 طن بضائع متنوعة.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 982 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 432 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4096 حاوية مكافئة، ووصل رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 367830 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا نحو 4840 شاحنة.