ميناء دمياط: 372 ألف طن إجمالي رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص

أعلنت هيئة ميناء دمياط، أنَّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادرت 12 سفينة أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32 ألفًا و869 طنًا، تشمل 9 آلاف و866 طن يوريا و3 آلاف و650 طن مولاس و2198 طن رمل و17155 طن بضائع متنوعة.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1051 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 395 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2848 حاوية مكافئة، ووصل رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 372 ألفًا وطنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5112 شاحنة.

حركة الوارد من البضائع العامة

وأضافت في تقرير لها، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 38 ألفًا و906 أطنان، تشمل 900 طن سكر و2900 طن خردة و4 آلاف و483 طن أبلاكاش و5 آلاف و500 طن قمح و3 آلاف و308 أطنان حديد و14 ألفًا و417 طن ذرة و7 آلاف و398 طن بضائع متنوعة.