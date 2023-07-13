ضبط مليون قرص مخدر و 24 كيلو هيدرو بحوزة 3 متهمين بالدقهلية

ألقي ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الدقهلية، القبض على تشكيل عصابي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، يضم «سائق، وربة منزل، وطالب»، بنطاق مركز نبروه محافظة الدقهلية وبحيازتهم 24 كيلو من مخدر «الهيدرو»، ومليون قرص من عقار الكبتاجون المخدر.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات للعميد على فوزي خضر، رئيس قسم مكافحة المخدرات تفيد بقيام تشكيل عصابي بالإتجار بالمواد المخدرة بنطاق نبروه يضم كلًا من: «توفيق م.»، 63 عامًا سائق، و«نورا ع.»، 35 عامًا ربة منزل، و«عادل م.»، 15عامًا، طالب.

ضبط مليون قرص مخدر و 24 كيلو هيدرو بالدقهلية

وبإعداد مأمورية من ضباط قسم مكافحة المخدرات تنسيقا مع ضباط فرع الأمن العام بقيادة العميد أحمد الشربيني، رئيس فرع الأمن العام ومباحث مركز شرطة نبروه بقيادة الرائد إسلام عنان، رئيس المباحث، وضبط المتحري عنهم داخل سيارة ملاكي تحمل رقم «ج م ن 2876» وبحوزتهم 24 كيلو من نبات الهيدرو المخدر وعدد مليون قرص لعقار الكبتاجون، ومبلغ مالي 600 ألف جنيه.

اعتراف التشكيل العصابي بالاتجار في المواد المخدرة

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، في محضر الشرطة، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والسيارة للتنقلـ وحرر عن ذلك المحضر رقم 6506 لسنة 2023 جنايات مركز نبروه، وجار العرض على النيابة العامة.