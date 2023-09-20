ضبط 20 طن مستلزمات إنتاج زراعية مجهولة المصدر في مصنع بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 20 طن مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر داخل مصنع للمخصبات الزراعية، بالمنطقة الصناعية بانشاص الرمل بمركز بلبيس.

حملة للتفتيش على المصانع والمحلات في بلبيس

وتفصيلا شنت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين، مدير الإدارة ومفتشي الإدارة حملة موسعة للتفتيش على المصانع والمحال التجارية.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب مصنع لتصنيع المخصبات الزراعية بناحية المنطقة الصناعية أنشاص الرمل، وجرى ضبط 20 طن مستلزمات إنتاج زراعية ومنتجات نهائية مختلفة ومخصبات زراعية ومستلزمات.