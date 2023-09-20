فتح باب تقليل الاغتراب للطلاب راغبي التحويل لكليات أخرى.. اعرف طريقة سداد المصروفات

فتحت جامعة الأزهر اليوم، باب تقليل الاغتراب 2023 للطلاب الراغبين في التحويل من كلية إلى أخرى، ومن المقرر أنَّ يستمر التقديم حتى 48 ساعة، إذ ينتهي يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر، وفقًا لما كشفه الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر.

وقال رئيس جامعة الأزهر، في بيان لها، إنَّه يمكن للطلاب المتقدمين للتنسيق التحويل بين الكليات، ضمن عمل الجامعة على إتاحة تقليل الاغتراب بجامعة الأزهر 2023.

كيفية سداد المصروفات من أجل تقليل الاغتراب

وعن كيفية سداد المصروفات من أجل تقليل الاغتراب، قال الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، إنَّ الطالب عليه الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق لاستكمال بياناته وطباعة طلب الالتحاق مع تسديد مصروفات الكلية على خدمة فوري كود رقم 645‏ ثم التوجه لكليته؛ لتقديم الملف مع كل مستنداته.

ومن المقرر، وفق المعلن عنه أن يتمّ تقليل الاغتراب وفق الحد الأدنى للكليات بالإضافة إلى التوزيع الجغرافي، وبناء على ما نص عليه قانون المجلس الأعلى للجامعات، إذ وجه رئيس جامعة الأزهر بالتيسير على الطلاب الجدد وفتح باب التحويل للراغبين منهم في تعديل رغباتهم، والمتخلفين عن تسجيل رغباتهم من طلاب الدورين الأول والثاني.