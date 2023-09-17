خطوات التسجيل لتقليل الاغتراب 2023.. إليك رابط التنسيق

أتاحت وزارة التعليم العالي رابط التسجيل لتقليل الاغتراب 2023 لطلاب الثانوية العامة، لمدة 72 ساعة فقط بدءًا من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، ويستطيع الطلاب وفقًا لمجموعهم طلب التسجيل للتحويل من كلية إلى أخرى في إطار الأقرب للمكان الإقامة، وسيكون التسجيل متاحًا لطلاب المراحل الثلاثة لتنسيق العام الجامعي الجديد 2023-2024.

خطوات التسجيل لتقليل الاغتراب 2023

ونستعرض خلال السطور التالية رابط التسجيل لتقليل الاغتراب 2023، لطلاب المراحل الثلاثة بالتنسيق، وكذا الخطوات للتسهيل على الطلاب، والتي جاءت كالتالي.

- الدخول على رابط تسجيل تقليل الاغتراب من هنــــا.

- خدمات تنسيق الثانوية العامة.

- خدمة تقليل الاغتراب.

- نوع الشهادة الحاصل عليها الطالب.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

- قائمة جديدة من الرغبات.

- تقليل اغتراب مناظر أوغير مناظر أو معاهد وفقًا لرغبة الطالب.

- الضغط على تسجيل الرغبات.

شروط التسجيل في تقليل الاغتراب

- ان يكون الطالب حاصلا بالفعل على الحد الأدنى من الدرجات المقبولة بالكلية المراد التحويل إليها.

- أن يكون مستوفيًا لجميع شروط القبول بالكلية المراد التحويل إليها.

- عملية التحويل لا تنجح سوى لمرة واحدة فقط.