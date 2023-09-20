تقليل اغتراب الأزهر 2023.. اعرف الموعد والشروط

أعلنت جامعة الأزهر فتح باب تقليل اغتراب الأزهر 2023 اليوم الأربعاء؛ إذ يمكن للطلاب المتقدمين للتنسيق التحويل بين الكليات، وأشار الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر إلى أنّ تقليل اغتراب الأزهر 2023 سيتم وفق الحد الأدنى للكليات بالإضافة إلى التوزيع الجغرافي، وبناء على ما نص عليه قانون المجلس الأعلى للجامعات.

تقليل اغتراب الأزهر 2023

كما أكد رئيس الجامعة، أنه سيجرى فتح باب تقليل اغتراب الأزهر 2023، وتعديل الترشيح بداية من اليوم الأربعاء حتى 22 سبتمبر، لافتا إلى أنه يمكن لخريجي الثانوية الأزهرية الذين لم يتمكنوا من التقديم للتنسيق التقديم برغباتهم خلال تلك الأيام.

فتح باب التحويل بين الكليات

وقال الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أن باب التحويل بين الكليات بدأ الآن ويستمر حتى مساء الجمعة، وعقب غلق باب الترشيح يتم إعلان الأسماء النهائية، وعلى الطالب الذي تم ترشيحه من ‏قبل مكتب التنسيق استكمال بياناته وطباعة طلب الالتحاق مع تسديد مصروفات الكلية على خدمة فوري كود رقم: 645‏ ثم التوجه لكليته؛ لتقديم الملف كاملًا.