موعد إجازة البنوك بمناسبة المولد النبوي.. «باقي أيام»

أعلن البنك المركزي اليوم، موعد إجازة البنوك العاملة في مصر، بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1445هـ، لتكون يوم الخميس 28 سبتمبر الجاري، ويتم تعطيل العمل بجميع البنوك المصرية، ويتبع هذا اليوم الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت.

موعد إجازة البنوك بمناسبة المولد النبوي

وكشف المركزي، في قرار موعد إجازة البنوك المصرية بمناسبة المولد النبوي، عن استئناف العمل صباح الأحد 1 أكتوبر 2023.

وتتيج البنوك المصرية خلال الإجازة بمناسبة المولد النبوي، عددا من الخدمات المصرفية المتاحة خلال هذه الفترة، أبرزها ما يلي:

خدمات مصرفية تعمل خلال المولد النبوي

- إمكانية السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي.

- استخدام تطبيق البنك الخاص بالعميل أو تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي للتحويلات النقدية.

- يمكن استخدام المحفظة الإلكترونية لدفع الفواتير والتحويل النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي أو إنستاباي أو تطبيق البنك.

- شراء أو كسر الشهادة أو الودائع من خلال خدمتي الإنترنت والموبايل البنكي.

- ويستطيع العميل التقديم على القروض من خلال خدمتي الإنترنت أو الموبايل البنكي.