موعد إجازة المولد النبوي 2023 في مصر.. مدفوعة الأجر

ينتظر المواطنون خلال الأيام القليلة المقبلة، موعد إجازة المولد النبوي 2023 في مصر، والذي يوافق 12 من ربيع الأول؛ وذلك للاحتفال وإحياء سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم.

وينتظر ملايين المسلمين حول العالم موعد إجازة المولد النبوي 2023 لإحياء سنن الرسول وإقامة الولائم والمدائح، فضلًا عن الاستمتاع بيوم الإجازة.

وفي هذا الصدد، توضح الوطن في التقرير التالي موعد إجازة المولد النبوي 2023، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة للقارئ على مدار الساعة.

موعد إجازة المولد النبوي 2023

ويحتفل المسلمون حول العالم بالمولد النبوي الشريف 2023، هذا العام يوم 27 سبتمبر، وجرت العادة بترحيل الاحتفال بالإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع وبالتحديد يوم الخميس لتحقيق الغايات المنشودة من الإجازات وهي التجمع ولم الشمل.

إجازة المولد النبوي للموظفين

ومن جهته، حدد مجلس الوزراء في وقت سابق، موعد إجازة المولد النبوي 2023 للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص، بأنها تكون يوم الخميس 28 سبتمبر، وهي مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الدولة، ويستفيد منها جميع العاملين بالوزارات وفي المصالح الحكومية، والهيئات العامة والقطاع العام والخاص.

موعد إجازة البنوك

يذكر أن البنك المركزي المصري أعلن اليوم الأربعاء، موعد إجازة البنوك العاملة في مصر، بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1445هـ، لتكون يوم الخميس 28 سبتمبر الجاري، ويتم تعطيل العمل بجميع البنوك المصرية، ويتبع هذا اليوم الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت.