مسؤول أوكراني يؤيد خطة «زيلينسكي» للسلام: عادلة وتنهي الأزمة مع روسيا

أكد يفهين ميكيتينكو، مستشار وزير الخارجية الأوكراني، تأييده الكامل لفكرة الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، بشأن خطة السلام، واصفا إياها بـ«عادلة ومعقولة»، قائلا إنّ إنهاء الحرب أمرا جيد للغاية، كونها مستمرة منذ 574 يوما، وتسبب في ضرر كبير لسكان البلدين أوكرانيا وروسيا بسبب تبادل الضربات والصوايخ والغارات والمسيرات.

الروس يهاجمون أوكرانيا كل يوم

وأضاف «ميكيتينكو»، خلال لقائه عبر شاشة القاهرة الإخبارية، أنّ الروس يهاجمون أوكرانيا بما في ذلك «كييف» كل يوم، وجرى إسقاط 18 طائرة مسيرة من أصل 22 أول أمس، فضلا عن إسقاط 17 صاروخ كروز الروسية، ويوم 16 سبتمبر جرى إسقاط 27 مسيرة من أصل 30 مسيرة روسية.

هجوم على مواني أوكرانيا

وتابع: «اعتدنا هذه الحياة، ولكننا نريد إنهاء الحرب، ويمكن إنهاؤها خلال يوم واحد، حال إعلان الكرملين انسحاب القوات الروسية من جميع الأراضي الأوكرانية»، مشيرا إلى أنّ الروس في بعض الأحيان يهاجهون المواني الأوكرانية وهذه مشكلة كبرى بسبب ارتفاع أسعار تأمين السفن التي تدخل مواني أوكرانيا.