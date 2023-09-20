سبب عدم إنجاب تحية كاريوكا.. ومن تمنت أن يكون والد أبنائها؟

علاقة من نوع خاص جمعت بين الفنانة تحية كاريوكا، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 20 سبتمبر عام 1999، وابنة شقيقتها رجاء الجداوي، التي احتوتها منذ طفولتها داخل منزلها فكانت لها مثال للأم البديلة التي تحنو إذ تولت رعايتها وإدارة شؤون حياتها، كأنها تشبع بداخلها الرغبة والأمنية التي لم تستطع تحقيقها وهي أن تصبح أمًا رغم زيجاتها التي تخطت 17 زيجة.

تمنت الإنجاب من رشدي أباظة

تحدثت الفنانة رجاء الجداوي، خلال استضافتها في برنامج «هنا العاصمة»، عن أسرار من حياة خالتها الفنانة تحية كاريوكا، وعدم إنجابها حتى وفاتها رغم زيجاتها الكثيرة، قائلةً: «يمكن الفن أخدها من الحياة الشخصية، بالتأكيد كان نفسها تخلف خاصة من الفنان رشدي أباظة، لأنهم كانوا كابل ممتاز وحبته جدا».

سبب خلاف تحية كاريوكا ورجاء الجداوي

«طنط تحية عمرها ما شاركتني في حياتها الفنية، وعمري ما عرفت أقول لها يا ماما»، عبارة واصلت من خلالها الفنانة رجاء الجداوي، الحديث عن أسرار في حياة خالتها تحية كاريوكا، مضيفة: «مكانش ليا تدخل، هي كانت نفسها تحقق من خلالي شيء هي محققتهوش، وأنا مقررتش أدخل الوسط الفني، كل حاجة كانت في حياتي بالصدفة، وقولت ليها لما كان عندي 14 سنة إن والدتي محتاجة ليا، قالت لي ياه خدي فاروق أخوكي وإنتي ماشية، زعلت جامد وأنا بدأت شغلي في الفن».

قطيعة أذابتها عملية جراحية

الفنانة رجاء الجداوي، تابعت خلال الحديث عن خالتها تحية كاريوكا: «عرفت إنها عاملة عملية الناسور وقولت لأمي تعالي نروح نزور طنط تحية، قالت لي مش هترضى تقابلنا، كانت زعلت جامد لمدة سنتين، وروحت ليها ولما دخلت وقفت على الباب قالت لي تعالي مكنتش عايزاكي تدخلي الفن وتتعبي، كنت راسمة ليكي حاجات تانية خالص، إنتي اللي استعجلتي وخدتني في حضنها وعيطنا ورجعنا أحلى من الأول لأني كنت بدأت أكون أنضج، قبل ما تموت بسنتين كنت عملت دور حلو قالت لي بقيتي ممثلة مش بطالة».