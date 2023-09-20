«معلومات الوزراء» يعلن تفاصيل الكشف عن معبد أفروديت بالإسكندرية

أعلن مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ البعثة الأثرية المصرية الفرنسية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار والمعهد الأوروبي للآثار البحرية، كشفت عن معبد للإلهة أفروديت من القرن الخامس قبل الميلاد، وعدد من اللقى الأثرية تخص معبد آمون جريب، وذلك خلال أعمال التنقيب تحت المياه بمدينة تونيس هيراكليون الغارقة بخليج أبي قير بالإسكندرية.

وأضاف مركز معلومات مجلس الوزراء، عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك: «عثرت البعثة بداخل المعبد على لقى أثرية برونزية وخزفية مستوردة من اليونان، إضافة إلى بقايا أبنية مدعومة بعوارض خشبية يعود تاريخها للقرن الخامس قبل الميلاد».

أرض الكنوز

- اكتشافات جديدة بمدينة تونيس هيراكليون الغارقة بالإسكندرية.

- معبد للإلهة أفروديت من القرن الخامس قبل الميلاد.

- بقايا أبنية مدعومة بعوارض خشبية تعود للقرن الخامس قبل الميلاد.

- لقى أثرية برونزية وخزفية من اليونان.

- عدد من اللقى الأثرية تخص معبد آمون جريب.

- منطقة تخزين القرابين والنذور والعناصر الثمينة بمعبد آمون الغربي.

- حلي ذهبية من أقراط على شكل رأس أسد وعين واجيت ودلاية.

- أوانٍ من المرمر كانت تستخدم لتخزين العطور ومراهم التجميل

- قبضة يد نذرية من الحجر الجيري.

- أطباق طقسية من الفضة تستخدم للطقوس الدينية والجنائزية.

- إبريق على شكل بطة من البرونز.

اكتشافات جديدة بمدينة تونيس هيراكليون الغارقة بالإسكندرية

- تقع على بعد 7 كيلومترات من ساحل أبو قير.

- كانت أكبر ميناء لمصر على البحر المتوسط قبل الإسكندرية.

-تسببت الزلازل قديمًا في غرق المدينة بالكامل تحت سطح البحر.

- أعيد اكتشافها عام 2000.