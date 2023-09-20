أول تعليق من دينا الشربيني على وفاة والدتها: اللهم ارحم فقيدة قلبي

أعلنت الفنانة دينا الشربيني وفاة والدتها، عبر حسابها الشخصي «فيس بوك».

دينا الشربيني تعلق على وفاة والدتها

وكتبت دينا الشربيني عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»: «إنَّ لله وإنَّا إليهِ راجعون، توفت إلى رحمة الله تعالى والدتي ليلى السيد عبد الله».

وأضافت: «اللهم ارحم فقيدة قلبي وأنس وحشتها واجمعني بها في جنتك. اللهم ارحمها واغفر لها بقدر شوقي إليها».

دينا الشربيني تطلب الدعاء لوالدتها

وطالبت الفنانة دينا الشربيني الدعاء لوالدتها: «برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وصلاة الجنازة غدًا الخميس الموافق 21 سبتمبر بعد صلاة الظهر في مسجد المشير طنطاوي».

وفاة والدة دينا الشربيني

وتأتي وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني، بعد نحو 5 أشهر من وفاة والدها محمد الشربيني والذي رحل عن عالمنا في أبريل الماضي، وحضر جنازته وأدى واجب العزاء عدد كبير من أصدقاء دينا الشربيني.