تقام غدًا الخميس، صلاة الجنازة على والدة الفنانة دينا الشربيني، التي وافتها المنية ظهر اليوم الأربعاء، وهو الخبر الذي أعلنه عدد من أصدقاء دينا الشربيني عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أبرزهم ريهام عبدالغفور وعمر السعيد.

وتأتي وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني، بعد نحو 5 شهور من وفاة والدها محمد الشربيني والذي رحل عن عالمنا في أبريل الماضي، وحضر جنازته وأدى واجب العزاء عدد كبير من أصدقاء دينا الشربيني.

موعد ومكان جنازة والدة دينا الشربيني

وتقام صلاة جنازة والدة الفنانة دينا الشربيني، غدًا الخميس، عقب صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي، على أن يتم الدفن بمقابر الوفاء والأمل في مدينة نصر.

وفاة والدة دينا الشربيني

وأعلنت ريهام عبدالغفور، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وفاة ليلى التمامي، والدة الفنانة دينا الشربيني، موجهة لها خالص العزاء ولأشقائها ريهام ونشوى ويوسف.