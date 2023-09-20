«التعليم» توجّه مديرياتها بتفعيل الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة بمناسبة الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 وتفعيل الإجراءات الأمنية والوقائية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، تنفيذ التعليمات التي يجب مراعاتها من مديري المدارس، وتحت إشراف ومديري مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية، كما يلي.

- يتولى مسؤولو الأمن ومساعديهم بجميع المديريات، وضع خطة مسبقة للمرور على المدارس بجميع مراحلها التعليمية دون استثناء للتأكد من تنفيذ التوصيات الخاصة بتأمين المدرسة، والتي من شأنها تهيئة المناخ المناسب والجيد والأمن والصحي لأبنائنا الطلاب جنبا إلى جنب مع المعلم بغية تحقيق عام دراسي جديد منضبط وآمن.

تنظيم عملية دخول التلاميذ

- قيام مديري المدارس بالحضور قبل بداية اليوم الدراسي والمرور على مباني المدرسة للتأكد من سلامتها قبل بداية الطابور وعدم مغادرة المدرسة قبل التأكد من خروج العاملين والطلاب وتسليمها للعامل النوبتجي.

- إعداد خطة محكمة للإشراف اليومي تنوزع فيها المهام والتكليفات على العاملين بالمدرسة لمواجهة المخاطر والحفاظ على الأرواح والمنشآت.

- تتضمن الخطة تنظيم عملية دخول التلاميذ صباحا وخروجهم بعد انتهاء اليوم الدراسي، والتأكد من خلو المدرسة من التلاميذ عدا المشتركين في المجموعات المدرسية، والتأكد من مغادرتهم بعد انتهاء اليوم.

- عدم مغادرة المعلمين للفصول إلا بعد انتهاء الوقت المخصص للحصة، وحال المغادرة للضرورة القصوى يقوم مشرف الدور بالتواجد بالفصل لحين عودة المعلم أو توفير بديل.

- إشراف المعلمين على خروج التلاميذ بنظام إلى فناء المدرسة لقضاء الفسحة والإشراف على خروجهم من الفصل بأمان.

- عدم السماح بدخول السيارات بجميع أنواعها وكذلك الدراجات البخارية إلى أفنية المدارس.

- التنبيه على العاملين بالمنشآت التعليمية حالة ظهور جسم غريب أو الاشتباه به، بعدم الاقتراب منه وإبلاغ الإدارة العامة للحماية المدنية فورا للتعامل معه حرصا على سلامة وأمن الطلاب والمنشات التعليمية.

- تفعيل الإجراءات الأمنية حول المنشآت التعليمية بجميع مستوياتها بالتنسيق المستمر مع الوزارات المعنية، وتنفيذ الخطة الموضوعة لتأمين المدارس والمنشآت التعليمية، والتنسيق مع مديرات الأمن بالمحافظات لتكثيف التواجد الشرطي في محيط المدارس، خاصة مدارس البنات.