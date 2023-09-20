وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2023 أظهرت الطالب المتميّز

ترأس الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بمقر المركز القومي للامتحانات، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز وأساتذة الجامعات.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور الوزير، بمجلس إدارة المركز القومي للامتحانات، مؤكدا فخره واعتزازه بالدور الكبير الذي يلعبه المركز في بناء القدرات وتنميتها، ما جعله أحد أفضل المراكز على مستوى الشرق الأوسط.

وأوضح الوزير أنّ نتيجة الثانوية العامة هذا العام تؤكد أنّ الامتحانات ميزت بين الطالب المتميز دراسيا والمتوسط والضعيف، مضيفًا أنّ نماذج الإجابة والأسئلة تم وضعها على موقع الوزارة قبل إجراء التظلمات، وجرى تكليف خبراء بمراجعة نماذج الإجابة عقب كل امتحان، كما أوضح أنّ الهدف من الأسئلة المقالية قياس قدرة الطالب على إنتاج الإجابة.

بنوك أسئلة إلكترونية مفتوحة للصفوف الدراسية

وأشار الوزير إلى أنّ الوزارة تهتم بنواتج التعلم، مؤكدا ضرورة وجود آلية لإعداد المزيد من بنوك الأسئلة، لذا تعمل الوزارة على إطلاق بنوك أسئلة إلكترونية مفتوحة للصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة في إطار مشروع «التقويم من أجل التعلم» والتي تعمل عليها الإدارة المركزية لتطوير المناهج ، حيث يشارك في بناء البنوك مجموعة منتقاة من المعلمين وفقا لمعايير محددة، ويتم تدريبهم تدريبًا وافيًا على أسس التقويم وصياغة المفردات وتوصيفها وتصنيفها طبقا للمستويات المتدرجة.