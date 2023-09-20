مصرع طالب دهسه قطار بسوهاج.. مر من مكان غير مخصص للمشاة

لقى طالب بالمرحلة الإعدادية مصرعه أسفل عجلات القطار أثناء عبوره من مكان غير مخصص للمشاة بسوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود محضر لمركز طما من قسم شرطة النقل والمواصلات يتضمن اصطدام القطار روسي «أسوان – القاهرة» بالمدعو، عبد الرحمن م ع ع، 13 عاما، طالب بالمرحلة الإعدادية، ومقيم دائرة المركز، حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد لعبور المشاة بين مزلقان دائرة المركز، ما أدى إلى وفاته وتم نقله لمشرحة مستشفى طما المركزي.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وبالانتقال وسؤال ذويه أفاد عم المتوفى المدعو «محمود ع ع ا»، 40 عاما، مهنى، ومقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق، ونفى الشبهة الجنائية.

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.