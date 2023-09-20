السجن 3 سنوات لمتهم أحدث عاهة مستديمة لشخص في سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، عاملا بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لآخر في جزيرة شندويل.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزيني بأمانة سر صلاح تمام، بالتعدي عليه بالضرب ما تسبب في إصابته.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز جزيرة شندويل عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من المجني عليه يفيد بقيام المتهم بالتعدي عليه بالضرب، ما تسبب في إصابته بعاهة مستديمة بسبب خلافات بينهما.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، جرى القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج والتي أصدرت حكمها السابق.