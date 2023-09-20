رئيس حزب الجيل يشيد بمبادئ «الوطنية للانتخابات» في مؤتمر اليوم

أشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي بمجموعة المبادئ التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمرها الصحفي اليوم، ومنها تأكيدها أنها الجهة الوحيدة التي منحها الدستور تنظيم إجراءات الانتخابات الرئاسية، وأوكل لها مباشرة كل مراحلها.

مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات

ثمن «الشهابي» في بيان له، إعلان الهيئة باعتزامها اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يشكك بنزاهة انتخابات الرئاسة، لافتا إلى أن تحذيرها مهم جدا، ووضع النقاط على الحروف لكي تحافظ على هيبة انتخابات أعلى منصب في البلاد.

وأضاف رئيس حزب الجيل، أن الهيئة كانت موفقة جدا وهي ترد على كل ما أثير بين الرأي العام حول التصويت الإلكتروني، وكان حسمها رائع وهي تؤكد لا تصويت إلكتروني في هذه الانتخابات الرئاسية، لأنه خارج صلاحيتها موضحة أنه يحتاج تعديلا دستوريا.

الإشراف القضائي على الانتخابات

أكد «الشهابي» أهمية إعلان الهيئة التزامها بالحياد من خلال إقرارها وقوفها على مسافة واحدة من كل المرشحين، وأن الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، مضيفا أنه في انتظار إعلان الهيئة جدول انتخابات الرئاسة الاثنين المقبل.

وأكد رئيس حزب الجيل أهمية مناشدة الهيئة وسائل الإعلام بالالتزام بالحياد والموضوعية وضوابط الهيئة، وإعلانها السماح بمتابعة ممثلي المجتمع المدني بالعملية الانتخابية، وأن الهيئة لم تكن تعيش في برج عاجي، لكنها كانت متابعة لكل ما يجري على الساحة الوطنية، وأبلغ دليل على ذلك تثمينها دور الحوار الوطني في الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة.