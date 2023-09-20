نجوم الفن يواسون دينا الشربيني في وفاة والدتها: ربنا يصبرك

حرص عدد كبير من نجوم الفن مواساة الفنانة دينا الشربيني بعد إعلانها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام وفاة والدتها.

مواساة نجوم الفن لدينا الشربيني

جاءت أبرز تعليقات نجوم الفن على خبر وفاة والدة دينا الشربيني الذي نشرته عبر إنستجرام قائلة: إنَّا لله وإنَّا إليهِ راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي ليلى السيد عبد الله، اللهم ارحم فقيدة قلبي وأنس وحشتها واجمعني بها في جنتك.. اللهم ارحمها واغفر لها بقدر شوقي إليها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.. صلاة الجنازة غدًا الخميس الموافق 21 سبتمبر بعد صلاة الظهر في مسجد المشير طنطاوي.

لتنهال عليها مواساة أصدقائها من الوسط الفني كالتالي: إذ قالت آيتن عامر: ربنا يصبرك يا دينا ويربط على قلبك، ويرحم والديكِ.

وعلق أحمد سعد قائلا: «البقاء لله حبيبتي»، وقالت سلمى أبو ضيف: «البقاء لله ربنا يصبرك يا رب»، وعلقت ركين سعد: «البقية في حياتك الله يرحمها ويصبرك ويصبر عائلتك يا رب»، وقال شريف مدكور: «البقية في حياتك» ونعتها سوسن بدر قائلة: «لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحمها ويغفر لها ويرزقها الجنة، ويصبر قلبك ويقويكي»