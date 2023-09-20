غادة جبارة تعلن تدشين أول منصة إلكترونية تابعة لأكاديمية الفنون (صور)

أعلنت الدكتور غادة جبارة، اليوم، تدشين أول منصة إلكترونية تابعة لأكاديمية الفنون، وهي الخاصة بمسرح الدكتورة نهاد صليحة، الذي قدم عليه عدد كبير من العروض المسرحية.

وحضر المؤتمر كل من الدكتور محمود فؤاد مدير مسرح نهاد صليحة؛ والفنانة سماء إبراهيم والفنان مصطفى منصور والفنان حسن عبدالله، والمخرج أشرف فايق وعدد كبير من المسرحيين وأستاذة أكاديمية الفنون.

وقالت الدكتور غادة جبارة في كلمتها بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم بقاعة الدكتور ثروت عكاشة داخل أكاديمية الفنون، إن الهدف من المنصة هو التزامن مع التحول الرقمي الذي تسعى له الدولة، ويساهم في تحقيق سياستها، بالإضافة لعدد من الإنجازات الأخرى التي يهدف لها تدشين المنصة.

وأشارت «جبارة» إلى أن المنصة تحمل اسم NST، وسيتم فتح باب الاشتراك للجمهور لمتابعة الأنشطة والأعمال الفنية التي سيتم تقديمها، إضافة إلى إنتاج عرض مسرحي يحمل اسم الجريمة والعقاب؛ وإنتاج مسلسل تليفزيوني لطلاب أكاديمية الفنون، تحت إشراف الدكتور ضياء الدين السيد، وإنتاج عدد من البرامج الفنية.

وكرم الدكتور محمود فؤاد مدير مسرح نهاد صليحة في نهاية المؤتمر، الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، لما قدمته من دعم كبير لتدشين المنصة الجديدة.