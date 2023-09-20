دعم زواج 771 فتاة يتيمة بكفرالشيخ ضمن مبادرة «خير بالتقسيط»

واصلت جمعية الأورمان، في محافظة كفر الشيخ، تنفيذ المبادرة الإنسانية «خير بالتقسيط»، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة لاستهداف دعم زواج الفتيات اليتيمات بقرى ومراكز محافظة كفرالشيخ.

مبادرة خير بالتقسيط في كفر الشيخ

وأشادت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي في كفرالشيخ، عبر بيان اليوم، أن مبادرة «خير بالتقسيط»، تتم بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، التي تسهم دائمًا في إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا، من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

خدمات إنسانية متعددة

وأكدت «جلاله»، أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة «خير بالتقسيط»، من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصري، وتقديم أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدني الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه من خلال «خير بالتقسيط» يمكن التبرع على فترات طويلة بمبلغ ألف وخمسمائة جنيه شهريًا لمدة 10 أشهر، أو بمبلغ 420 جنيها لمدة 36 شهرا، ليستطيع الجميع المساهمة في دعم زواج الفتيات اليتيمات، للوصول لخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين.

دعم زواج الفتيات اليتيمات

وأشار إلى أن نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري إنساني أطلقته الأورمان قبل سنوات من الآن ومستمرة فيه، لما له من أهمية كبيرة فى دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات فى بناء حياة جديدة.

وأضاف أنه منذ إطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساهمت في زواج 19,893 فتاة بجميع المحافظات، منها 771 فتاة في كفرالشيخ، مشيرة إلى اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات، أهمها عقد قرانها، ووفاة عائلها، وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميداني.