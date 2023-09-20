موعد إجازة المولد النبوي 2023 للبنوك

ينتظر العاملون في القطاع المصرفي المصري، إجازة المولد النبوي الشريف 2023 للبنوك، التي تقرر أن تكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، ويلي هذه الإجازة أيام الإجازة الأسبوعية للبنوك في مصر أيام الجمعة والسبت، على تستأنف البنوك عملها بداية من يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2020.

إجازة المولد النبوي الشريف 2023 للبنوك

وكان البنك المركزي أعلن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 للبنوك في مصر، بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1445هـ، لتكون يوم الخميس 28 سبتمبر الجاري، ويتم تعطيل العمل بجميع البنوك المصرية، ويلي هذا اليوم الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت.

موعد استئناف العمل

وكشف المركزي، في قرار موعد إجازة البنوك المصرية بمناسبة المولد النبوي، عن استئناف العمل صباح الأحد 1 أكتوبر 2023.

خدمات مصرفية خلال العطلات الرسمية

تتيح البنوك المصرية إمكانية السحب والإيداع من الماكينات الصراف الآلي على مدار الـ24 ساعة خلال أيام العطلات الرسمية، بالإضافة إلى استخدام المحفظة الذكية لدفع الفواتير، أو تحويل الأموال وفقا لشروط الحد المسموح به يوميًا أو شهريًا، عن طريق ماكينات الصراف أو التطبيق الرسمي للبنوك، أو تطبيق البنك المركزي المصري «إنستا باي».