ذكرى وفاة هشام سليم.. مشوار فني امتد أكثر من 40 عاما

عام واحد مر على ذكرى وفاة الفنان هشام سليم، الذي توفى يوم 22 سبتمبر عام 2022، بعد رحلة طويلة مع مرض السرطان، الذي هاجمه في عام 2020، وظل فترة طويلة صابرًا محتسبًا، رافضًا الحديث عن معاناته، مكتفيًا دائمًا بعبارة «أنا بخير» عندما يُسأل عن حالته الصحية من قبل المحيطين به.

دخل هشام سليم الذي يعد من مواليد 27 يناير 1958، مجال الفن وهو مراهقًا صغيرًا عام 1972 من خلال فيلم امبراطورية ميم أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، التي اختارته لتجسيد شخصية مدحت واحدًا من أبناءها العاشق لتجربة التدخين.

ذكرى وفاة هشام سليم الأولى

لينطلق بعدها في عالم السينما ويشارك في عدد من الأفلام منها عودة الابن الضال قبل أن يكمل سنواته العشرين عام 1976 أمام ماجدة الرومي ومحمود المليجي وهدى سلطان ومن إخراج يوسف شاهين.

ومع دخول هشام سليم مرحلة الشباب، شارك في أفلام عدة أبرزها «لا تسألني من أنا، تزوير في أوراق رسمية، رجل لهذا الزمان، سترك يارب، الانتقام، الملعوب، اغتيال مدرسة».

رصيده الفني يتجاوز 100 عمل

ومن الأفلام التي شارك فيها أيضًا «الأراجوز، اسكندرية كمان كمان، يا مهلبية يا، كريستال، أرض الأحلام، ميت فل، يا دنيا يا غرامي، قليل من الحب كثير من العنف، الناظر، إنت عمري، كلام في الحب، الباحثات عن الحرية»، وأخر الأفلام التي شارك بها «موسى» عام 2021 من إخراج بيتر ميمي.

ومن الأعمال الدرامية التي شارك فيها هشام سليم «الراية البيضا، ليالي الحلمية، أرابيسك، هوانم جاردن سيتي، محمود المصري، ملك روحي، حرب الجواسيس، امرأة من زمن الحب، أهالينا، بين عالمين»، وأخر الأعمال الدرامية التي شارك بها مسلسل هجمة مرتدة 2021 مع أحمد عز.