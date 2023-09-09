إجراءات تجديد جواز السفر من البيت في 3 خطوات

إجراءات تجديد جواز السفر واحدة من الخدمات التي كثر البحث بشأنها في الساعات الأخيرة عبر محركات البحث العالمية سواء كانوا طلاب أو عمالة في الخارج، خاصة مع انتهاء الإجازة الصيفية تبدأ تلك الفئات في العودة سواء للدراسة أو الرجوع لوظائفهم خارج مصر.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي إجراءات تجديد جواز السفر، على هذا النحو:

إجراءات تجديد جواز السفر

تتمّ إجراءات تجديد جواز السفر أون لاين من خلال عدة خطوات وفق وزارة الداخلية والتي تتم ضمن الكثير من الخدمات المهمة التي تقدم للمواطنين في إطار توفير الكثير من الوقت والمجهود في الوقوف بالمصالح الحكومية وهي:

1- بحسب الوزارة يمكنك الدخول إلى موقع الإدارة العامة للجوازات التابعة لوزارة الداخلية واتباع خطوات بسيطة وإجراءات تجديد جواز السفر في مقدمتها تسجيل الدخول على الموقع، وفي حال عدم وجود حساب لك يمكنك إنشاء حساب بطريقة مبسطة والقيام بتسجيل الدخول.

2- تتضمن إجراءات تجديد جواز السفر إدخال البيانات المطلوبة لاستخراج جواز سفر أون لاين، مع ضرورة إرفاق الرقم القومي وصورة من البطاقة الشخصية، وإدخال صورة شخصية مقاس (4×6) ولابد أن تكون الصورة الشخصية بخلفية بيضاء ثم إرفاق صورة من شهادة المؤهل الدراسي، في حال إذا كان غير مثبت في بطاقة الرقم القومي، مع إرفاق صورة من شهادة التجنيد لتوضيح الموقف منه بالنسبة للذكور.

3- تتطلب إجراءات تجديد جواز السفر تقديم قسيمة الزواج في حال إن كنت متزوجا، وفي حال إذا كان اسم الزوج غير مسجل في جواز السفر الخاص بالإناث يتمّ إرفاق صورة منها أيضا مع طلبهم، وفي الخطوة الأخيرة تدفع رسوم الخدمة، وبعدها ستظهر لك رسالة بموعد استلام جواز السفر.