ريفر بليت يفوز بهدف قاتل على توكومان بكأس رابطة دوري الأرجنتين

فاز ريفر بليت، بشق الأنفس على أتليتيكو توكومان، بهدف دون رد، على ملعب ماس مونيمونتال، في إطار الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى في كأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين.

وانتظر لاعبو ريفربليت، 90 دقيقة لإحراز هدف الفوز، عن طريق اللاعب سالومون روندون من رأسية من منتصف منطقة الجزاء، لتسكن أعلى شباك حارس، على إثر تمريرة عرضية من زميله بابلو سولاري في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

وشهدت الدقيقة 69 من عرم الشوط الثاني، إصابةهيرنان دي لا فوينتي لاعب أتلتيكو توكومان، ونزول فرانسيسكو فلوريس بديلا عنه. وفاز أرجنتينوس جونيورز على تاليريس كورودوبا بنتيجة 3-1 على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في إطار مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بكأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين.

وسجل أهداف أرجنتينوس جونيورز كل من ليوناردو هيريديا، ولوكاس فيلالبا ولوتشيانو جوندو، في الدقائق 45، و48، و76 ، فيما أحرز لوكاس سواريز لاعب تاليريس هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 72 من عمر الشوط الثاني.

وشهدت الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني، إجراء أرجنتينوس جونيورز تبديل اضطراري بنزول فرانكو مويانو مكان ليوناردو هيريديا بسبب الإصابة، كما شهدت الدقيقة 74، نزول رومان فيجا مكان ماريانو بيتولو بسبب الإصابة.

وتعادل يونيون سانتا سلبيا مع جودوي كروز في مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب 15 إبريل بالمجموعة الثانية من كأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين.

فوز بيلجرانو على بلاتينسي بثلاثية نظيفة

وفاز بيلجرانو على بلاتينسي بثلاثية نظيفة على ملعب خوليو سيزار فياجرا، في إطار مباريات الجولة الخامسة في المجموعة الثانية بكاس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين.

وأحرز أهداف بيلجرانو كل أليخاندرو ريبولا وماتياس مارين ولوكاس باسيريني في الدقائق 51، و64 وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الثاني.

وشهدت الدقيقة 79 من عمر الشوط الثاني، إجراء بيلجرانو تبديل اضطراري بنزول نيكولاس ميريانو مكان أليكس إيباكاش بداعي الإصابة.