لقاء بين «لافروف» و«جوتيريش» بالأمم المتحدة.. ما مطالب الوزير الروسي؟

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، خلال لقائه بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى بدء إجراءات التحكيم ضد الولايات المتحدة بسبب انتهاكاتها لالتزاماتها بموجب اتفاقية الدولة المضيفة للمنظمة، وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية عقب المحادثات على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وشنت القوات الروسية هجوما صاروخيا على منطقة سلوبودسكي بمدينة خاركيف، ما أدى لتدمير مصنع خاركيف لهندسة النقل وإنتاج الدبابات الذي يحمل اسم «ماليشيف»، وقال منسق العمليات العسكرية في ميكولايف سيرجي ليبيديف، إنه تم تسجيل 6 انفجارات.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وافق في وقت سابق، على الشريحة التالية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا والتي قدرتها وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» بـ325 مليون دولار، وفقا لما ذكرته قناة «العربية الإخبارية».

حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا

ولا تشمل حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا، صواريخ أتاكمس الأمريكية بعيدة المدى، فيما شملت الحزمة طلقات مدفعية عيار 155 ملم تحوي ذخائر عنقودية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم الإخبارية».

من جانبه، قال المحارب السابق في الجيش الأمريكي، نوكتيس درافن، عبر حسابه بموقع إكس «تويتر سابقا»، إن فشل زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة وبعض المؤشرات المهمة قد تدلّل على النهاية الوشيكة للأزمة الأوكرانية.

ولم يسمح رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري كيفن مكارثي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإلقاء كلمة أمام الكونجرس، أمس الخميس، وبرر الرفض بسبب ضيق الوقت المتوافر عند الأعضاء.

وفي سياق متصل، قال الضابط السابق في الاستخبارات البريطانية «إم آي 6»، أليستر كروكل، إن الجيش الأوكراني سيرفض شن هجوما جديدا، إذا أصدر الرئيس فولوديمير زيلينسكي مثل هذه الأوامر، بينما سيناشدهم الأخير للقيام بذلك.

وأشار كروكل، إلى أن محاولة زيلينسكي الضغط على المشاعر من خلال خطاباته في الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة تشير إلى مستوى اليأس الذي وصل إليه.

الصين: الحل الوحيد لأزمة أوكرانيا هو وقف إطلاق النار

بدوره، أشار نائب الرئيس الصيني «هان تشنج»، إلى أن الحل الوحيد لـ الأزمة الأوكرانية يتمثل في وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات السلام، مضيفا خلال فعاليات أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن «بكين» تدعم كافة الجهود الرامية إلى التسوية السلمية للأزمة.

بدوره، أوضح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أن الغرب انتهك ميثاق الأمم المتحدة في كوسوفو وهاجم صربيا، والآن يحاول اتهام روسيا بارتكاب أعمال مماثلة في أوكرانيا، مضيفا في خطاب أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، أن جميع الدول الغربية الكبرى تقريبا انتهكت بشكل صارخ الميثاق الأممي وقرار مجلس الأمن رقم 1244.