«النقل»: تشغيل المرحلة الثالثة من الخط الأخضر نهاية العام الجاري

تنفذ مصر حاليًا أكبر مشروع لتوسيع شبكة خطوط مترو الأنفاق، لتربط جميع مناطق القاهرة الكبرى ومدنها الجديدة، وذلك لتسهيل حركة الانتقال ومواجهة مشكلات الازدحام المروري وتقليل الكثافات على الطرق والمحاور العامة، باعتباره من وسائل النقل الأكثر سرعة والأقل تكلفة، وبما يلبي احتياجات المواطنين.

أكد تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن وزارة النقل تنفذ حالياً المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو والتي من المقرر أن يتم افتتاحها رسمياً في نهاية هذا العام، بداية من «الكيت كات» حتى روض الفرج، ثم المرحلة الثالثة «ج» المتفرعة من وادي النيل اتجاه الجنوب حتى جامعة القاهرة.

شبكة خطوط المترو

شبكة خطوط المترو تشمل ثلاثة خطوط، الأول يمتد بطول 44 كيلومترا والثاني بطول 21 كيلومترا والثالث بطول 47 كيلومترا مع انتهاء تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.

تفاصيل المرحلة الثالثة من الخط الثالث

المرحلة الثالثة من الخط الثالث «3B-3C» «محطة الكيت كات - جامعة القاهرة».

- مساره من «الكيت كات - المحطة التبادلية عند محور روض الفرج - جامعة القاهرة».

- يبلغ طول المرحلة 13.7 كيلومتر وتشتمل على 11 محطة، بينها «4 نفقية - 5 علوية - 2 سطحية».

الجزء الثاني 3B

- بطـول 6.6 كيلومتر وتشتمل على محطة نفقية وهي السودان و4 محطات علوية وهي «إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطريق الدائري» ومحطة سطحية وهي روض الفرج.

الجزء الثالث 3C

- يمتد بطول 7.1 كيلومتر وتشتمل على 3 محطات نفقية «التوفيقية - وادي النيل - جامعة الدول» ومحطة علوية وهي جامعة القاهرة ومحطة سطحية وهي بولاق الدكرور.