الخط الثالث للمترو يعلن تخصيص غرفة محاكاة لتدريب سائقي القطارات (فيديو)

أعلنت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر والقطار الكهربائي الخفيف المعروف باسم قطار العاصمة، عن تخصيص غرفة للمحاكاة، يتمّ تدريب سائقي القطارات على كل السيناريوهات المحتملة لضمان قدرتهم على نقل الركاب إلى وجهاتهم بسلام في كل الظروف المحتملة.

تطوير منظومة النقل في مصر

وأضافت الشركة في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، أنَّها حريصة على على تقديم كل الكفاءات والمعدات اللازمة لتطوير منظومة النقل في مصر.

ودونت الشركة عبر صفحتها: «ولهذا الغرض، توفر الشركة أفضل المعدات والتقنيات العالمية وبرامج التدريب التي تمكن موظفينا من إجادة عملهم والتميز فيه وإدارة أدواتهم بأعلى كفاءة لأننا في آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو نهتم بتقديم أفضل تجربة للنقل والتحركات لعملائنا، ونتمنى لكم دوما رحلة آمنة ومريحة».