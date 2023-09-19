تخفيضات اشتراكات المترو للطلاب تصل إلى 98%.. «ازاي تشترك؟»

قبل نحو 10 أيام من بدء العام الدراسي الجديد، كشفت هيئة مترو الأنفاق، قيمة التخفيضات الخاصة باشتراكات الطلبة في جميع المراحل الدراسية، وهي تخفيضات على قيمة الاشتركات تصل لـ98% على مدار العام الدراسي، وفقًا للموقع الرسمي لمترو الأنفاق.

تخفيضات المترو على اشتراكات الطلبة

وفي إطار الخدمات التي تقدمها «الوطن» للطلبة والطالبات وأولياء الأمور، نرصد من خلال التقرير التالي، قيمة تخفيضات المترو على اشتراكات الطلاب، والأوراق المطلوبة للحصول على التخفيضات، وذلك كما حددت شركة إدارة وتشغيل مترو الأنفاق، التي جاءت كالتالي:

خطوات استخراج اشتراك المترو للطلاب

- شراء استمارة اشتراك من أقرب مكتب اشتراكات، والموجودة في محطات محددة: «عدلي منصور- المرج - رمسيس - حلوان - منشية الصدر».

- قيمة الاستمارة 5 جنيهات فقط.

ـ ملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة، وتحديد محطتي الانطلاق والوصول.

- 2 صورة شخصية على الاستمارة.

- ختم الاستمارة المرفق بها صورة الطالبة أو الطالب، من الكلية أو المدرسة المسجل بها الطالب.

- تقديم استمارة المترو بعد استيفاء المطلوب إلى مكتب الاشتراكات.

ـ مدة الاشتراك لمدة 3 شهور وتتضمن فترة الترم الدراسي الواحد.

ـ قيمة الاشتراك لاستقلال 3 مراحل للمترو 33 جنيهًا.

ـ قيمة الاشتراك لاستقلال 4 مراحل مترو 41 جنيهًا.