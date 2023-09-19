الأوراق المطلوبة لتجديد اشتراك المترو.. عشان تجهز للعام الدراسي الجديد

أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024، ويستعد طلاب الجامعات والمدارس للدراسة خلال الأيام الحالية، ويعد اشتراك المترو من أبرز الأشياء التي يحرص الطلاب على تجديدها بحلول العام الدراسي، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة الأوراق المطلوبة لتجديد اشتراك المترو، حتى يتمكنوا من الحصول عليه قبل الذهاب إلى الجامعات والمدارس.

وتوفر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق العديد من مكاتب الاشتراكات المختلفة للمواطنين، حتى يتمكنوا من استخراج وتجديد الاشتراك الخاص بهم، ونوضح من خلال هذا التقرير الأوراق المطلوبة لتجديد اشتراك المترو، وفق الموقع الرسمي للشركة، والتي جاءت كالتالي:

الأوراق المطلوبة لتجديد اشتراك المترو للموظفين

- يقوم الراغب في تجديد الاشتراك بالتوجه إلي أقرب مكتب إشتراكات من المكاتب المتاحة بمحطات المترو المختلفة.

- ثم يتم شراء الإستمارة المناسبة للاشتراك طبقاً للوظيفة، ثم يتم ملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة مثل محطة القيام والوصول والأسم والوظيفة.

- ومن ضمن الأوراق المطلوبة لتجديد اشتراك المترو عدد 2 صورة شخصيه 4x6 علي الاستمارة.

- وبعد ذلك يتم ختم الاستمارة من جهة العمل التابع لها المواطن.

- ويتم تقديم الاستمارة إلي مكتب الاشتراكات يكون مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة شهادة الميلاد الكمبيوتر لمن دون 16عام، وتقديم صورة من الكارنية مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والشرطة.

الأوراق المطلوبة لتجديد اشتراك المترو للطلبة

- يقوم الطالب بشراء استمارة طلبة ويتم وضع عدد 2 صورة شخصية 4x6.

- يتم ختم الصورة الأولى نص على الصورة ونصف على الاستمارة، وتختم الصورة الثانية من الخلف وتعتمد الاستمارة وتختم بشعار الجمهورية من شؤون الطلاب.

- يرفق بالاستمارة صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد الطالب.

- يرفق بالاستمارة صورة إيصال المصاريف أو صورة كارنية العام الدراسي الحالي أو السابق.

- يتم إرفاق رقم موبايل الطالب أو ولى أمره على الاستمارة للضرورة.

- يتم استخراج الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراستة فقط.

- يتم استخدام الاشتراك لحاملة فقط حتى لا يتعرض الطالب لغرامة مالية.