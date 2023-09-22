هل تتضمن معاشات أكتوبر صرف الزيادة الجديدة؟.. «المالية» تجيب

ينتظر الكثير من أصحاب المعاشات أول شهر أكتوبر، حتى يتم صرف المعاشات الخاصة بهم، التي يتوافق موعدها مع بداية العام الدراسي الجديد 2024/2023، ومنذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، الزيادات الجديد في المرتبات وعلاوة غلاء المعيشة، ويهتم أصحاب المعاشات بمعرفة موعد صرف تلك الزيادة، لمعرفة ما إذا كان يتم صرفها مع معاشات أكتوبر التي يفصلنا عن موعدها أيام قليلة أم لا.

موعد صرف زيادة علاوة غلاء المعيشة

وأوضحت وزارة المالية في بيان توضيحي لها، آلية صرف الزيادات المقررة وموعدها، إذ إنه من المقرر صرف جميع الزيادات التي تم الإعلان عنها، سواء كانت زيادة الحد الأدنى للمرتبات بمختلف الدرجات، أو علاوة غلاء المعيشة أو بدل التكنولوجيا للصحفيين بداية من شهر أكتوبر المقبل، ما يعني أن معاشات شهر أكتوبر التي يتم صرفها خلال أيام قليلة، تتضمن الزيادة الخاصة بعلاوة غلاء المعيشة.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

وجرت العادة بأن يتم صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر، إذ تحرص وزارة التضامن على تغذية جميع ماكينات الـ ATM بالمعاشات في ذلك الموعد، ويتم صرف معاشات شهر أكتوبر بالزيادة الجديدة، السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل.

وعن زيادة المرتبات، أوضحت وزارة المالية أنه من المقرر زيادة جميع الدرجات الوظيفية بحد أدنى 500 جنيه للدرجة الواحدة، بحد أدنى للدرجة السادسة 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه، وحد أدنى للدرجة الخامسة 4500 جنيه، وحد أدنى للدرجة الرابعة 5 آلاف بدلا من 4500 جنيه، وحد أدنى للدرجة الثالثة 5500 بدلا من 5 آلاف جنيه، وحد أدنى للدرجة الثانية 6 آلاف بدلا من 5500 جنيه.