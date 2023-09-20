أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، هبوط مفاجئ في أسعار الحديد اليوم الأربعاء 20-9-2023، فسجل الحديد الاستثماري نحو 34 ألفًا و561 جنيهًا للطن محققًا تراجع بلغ 782 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع أيضًا حديد عز بقيمة 717 جنيهًا في الطن.

وتستعرض «الوطن» أسعار الحديد اليوم الأربعاء 20-9-2023 بالأسواق، وفق ما أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر حديد عز اليوم

سجل سعر طن حديد عز اليوم الأربعاء 20-9-2023 نحو 35 ألفا و879 جنيهًا، وسجل تراجعا بقيمة 717 جنيهًا في الطن.

بلغ سعر طن الحديد الاستثماري نحو 34 ألفا و561 جنيهًا

وصل سعر حديد السويس للصلب إلى 32 ألفا و50 جنيهًا.

سجل سعر حديد بشاي 34 ألف جنيه.

بلغ سعر حديد المراكبي 32 ألف جنيه.

أسعار الحديد اليوم في مصر

طن حديد المصريين 32 ألفا و500 جنيه.

حديد سرحان 31 ألفا و800 جنيه.

حديد مصر ستيل 32 ألفا و100 جنيه.

حديد العتال بـ32 ألفا و800 جنيه.

حديد بيانكو 32 ألف جنيه.

حديد عطية 32 ألفا و700 جنيه.

حديد الكومي 32 ألفا و400 جنيه.

حديد المعادي 32 ألفا و200 جنيه.